В Японии Труханова и Тетюхина ознакомили с работой водоочистных систем

Одесская делегация в рамках официального визита в Японию посетила водоочистную станцию в Йокогаме.

Об этом сообщает сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов и заместитель городского головы Сергей Тетюхин посетили водоочистную станцию с целью ознакомления с местным опытом альтернативного водоснабжения.

В июле 2022 года Одесса получила от Йокогамы 33 портативных системы водоочистки, благодаря которым наш город получил дополнительные мощности для обеспечения населения питьевой водой в чрезвычайных условиях.

Как сообщала Одесса News, в рамках визита одесской делегации в Японию состоялась встреча с мэром города-побратима Йокогама г-ном Такехаром Яманаком, депутатами местного горсовета, подписан Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области устойчивого развития.

Фото: «Одесса»

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