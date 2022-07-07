Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет посетил Одессу

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет 6 июля посетил Одессу.

Как сообщается на официальном сайте Одесского горсовета в Telegram, Министр посетил городские учебные заведения, где ознакомился с работой, проведённой мэрией и педагогами, в частности, по подготовке укрытий.

Было отмечено, что в заведениях есть современные цокольные и подвальные помещения, обычные, с побеленными или кирпичными стенами. Все они полностью подходят для использования, оборудованы освещением, водой, медикаментами, средствами связи и пожаротушения. В настоящее время их проверяет специальная комиссия.

Министру рассказали, что приём детей будет осуществляться исключительно в тех помещениях, где есть укрытия, и которые признаны специалистами пригодными для использования.

«В Одессе активно работают над созданием условий для обучения детей в военный период. Работа ведётся на высоком уровне», – признал Сергей Шкарлет.

«В настоящее время педагоги готовятся к качественному образовательному процессу по разным формам — очная и дистанционная, а родители смогут выбрать наиболее приемлемую для них форму», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, сопровождавший Министра.

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки, Сергей Шкарлет во время пребывания с рабочим визитом в Одесской области провёл совещание с начальником Одесской облвоенадминистрации Максимом Марченко, председателем Одесского облсовета Григорием Диденко, мэром Одессы Геннадием Трухановым, начальниками ГУ ГСЧС Украины и ГУ Нацполиции в Одесской области, а также директорами департаментов образования и науки администрации и горсовета.

Главным вопросом совещания было обсуждение процесса подготовки к началу учебного года. Отмечалось, что в области созданы комиссии, осуществляющие мониторинг наличия и состояния укрытий в учебных заведениях. По предварительным данным, в области 75% школ и садов имеют защитные сооружения, простейшие укрытия или вблизи есть защитные сооружения, которые могут использоваться во время воздушных тревог. Для максимальной безопасности в заведениях активно устанавливаются кнопки оповещения и камеры видеонаблюдения, решается вопрос подвоза учащихся.

«Образовательный процесс планируется начать в традиционном формате 1 сентября. Однако окончательное решение будет зависеть исключительно от ситуации безопасности и после выводов спецкомиссии в соответствующем акте заведения о готовности начать учебный год в очном режиме. Окончательные данные по формату образовательного процесса в каждом заведении будут готовы в начале августа», – отметил Сергей Шкарлетт.

Предусматривается дистанционный и смешанный формат обучения временно находящихся за рубежом детей, а также тех, чьи родители имеют опасения относительно очного обучения.

По информации директоров департаментов образования и науки, учителя постепенно возвращаются в область и готовы работать очно. Создаются все условия продолжения работы и для тех педагогов, которые до сих пор находятся вдали от основного места работы, для привлечения их к преподаванию в дистанционных классах.

«В школах и садах продолжаются обучение учителей по оказанию первой медицинской помощи, а также инструктажи представителей ГСЧС и Нацполиции по эвакуации и вопросам безопасности», – сообщил Министр.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 4 июля провели в последний путь тренера, президента детского футбольного клуба Александра Шишкова, погибшего в результате ракетного удара по Сергеевке Одесской области. В тот же день во время ракетного обстрела Сергеевки погибли также ещё 20 человек, среди которых 68-летний учитель физической культуры опорного заведения общего среднего образования «Сергеевский лицей» Владимир Чолак, ученик 7 класса Академического лицея г. Белгород-Днестровского Дмитрий Рудницкий и его мать Надежда.

Фото: Минобразования

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