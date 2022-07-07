За сутки на юге Украины враг потерял 38 военных, танк, 2 миномётных комплекса

Подтверждённые потери противника на юге Украины за прошедшие сутки составили 38 военнослужащих, 1 танк Т-62, 2 миномётных комплекса 120-го калибра «Сани», 2 единицы бронированной и 4 автомобильной техники.

По информации в Facebook представителя Оперативного командования «Юг» ВСУ полковника Владислава Назарова, также уничтожены 3 склада боеприпасов в Николаевской и 1 склад горюче-смазочных материалов в Херсонской областях.

В целом, по утверждению офицера, обстановка в операционной зоне ОК «Юг»остаётся напряженной, но «её развитие и динамика под контролем сил обороны».

Карта боевых действий в Украине 6 июля 2022 года, составленная Минобороны Великобритании

Отмечается, что противник продолжает тактику авиационных и ракетных ударов. Утром 6 июля ударными вертолётами снова атаковали урочище Плотницкое и Ивановку. Без потерь.

Самолётом по Одесской области 6 июля была выпущена ракета, которую силы противовоздушной обороны сбили над морем. Вечером во время воздушного боя истребитель противника совершил пуски двух крылатых ракет «воздух-воздух» по нашим самолётам. «Наши самолеты не пострадали, а рашистский Су-35 был вынужден покинуть зону дежурства в воздухе и ретироваться», — сказал полковник Назаров.

Назаров также доложил, что реактивной системой залпового огня «Град» и артиллерией 122-го калибра враг обстрелял село Лиманы Николаевской области, в результате чего повреждён детский сад, здание администрации общины, уничтожена пожарная машина. Пострадавших нет.

В обстрелянном в полдень Широковской общине, где враг повредил полтора десятка панелей солнечной электростанции, ранен один гражданин. В районе Добрянки диверсионно-разведывательная группа из 10 человек утром предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Потеряв пятерых убитыми и одного раненым, группа отошла назад. Во второй половине дня противник силами стрелкового взвода предпринял попытку штурмовых действий в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки. Удачи не имел, отступил.

Корабельная группировка черноморского флота россиян увеличилась – сейчас это 5 ракетных кораблей и 2 подводные лодки, несущие вместе 48 «Калибров», а также один большой десантный корабль. «А значит, угроза ракетных атак остаётся, морская десантная операция – маловероятна, но не отменена», — предупредил Назаров.

На главном фото воин 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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