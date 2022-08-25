24 августа в Одессе и области 8 раз звучал сигнал воздушной тревоги

8 раз в течение 24 августа в Одессе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

Об этом утром сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Как отметил Братчук, «слава Богу, обошлось без обстрелов».

Однако уже сегодня ночью «враг продолжал нас кошмарить и сигнал тевоги вновь звучал по всей Украине».

Карта Украины с нанесением количества раздававшихся сигналов тревоги 24.08.2022

Пресс-секретарь ООВА предупреждает, что угроза нанесения ракетных ударов не исчезла – её уровень высокий: «В Чёрном море враг держит 28 крылатых ракет типа «Калибр».

По информации Оперативного командования «Юг», в Чёрном море шторм, «поэтому 12 кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Однако, 4 носителя «Калибров», в том числе 1 подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов».

Как сообщала Одесса News, украинские воины 24 августа ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян, а также уничтожили склад боеприпасов и поразили командно-наблюдательный пункт врага.

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