В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Бурдужа, светлая ему память

23-летний младший сержант Игорь Бурдужа погиб 16 августа в районе посёлка Опытное в Бахмутском районе Донецкой области.

Как сообщает Белгород-Днестровская районная государственная администрация, похоронили героя 24 августа, в День независимости Украины, в родном селе Базарьянка Тузловской территориальной громады.

«Игорь был одним из первых, кто присоединился к борьбе против оккупанта, и погиб, отстаивая ценности, в которые верил, защищал, которые хотел передать следующим поколениям. Очень больно осознавать, что молодая жизнь оборвалась в расцвете сил. Никакие слова не смогут передать боль потери. Скорбь – бесконечна. Горе – безмерное», — сообщили в громаде.

Как сообщала Одесса News, житель Южного Одесской области Алексей Дорошенко погиб в августе во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

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