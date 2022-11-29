В Чёрном море находятся до 12 вражеских кораблей: вероятность атак — высокая

В Чёрном море на утро 29 ноября находилось до 12 вражеских кораблей и катеров.
Об этом сообщает представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его сообщению, среди дюжины кораблей захватчиков 1 ракетоноситель с 8 крылатыми ракетами «Калибр».
«Вероятность ракетных атак – высокая. Это – факт, а не повод для паники», — написал Братчук.
Как сообщала Одесса News, 28 ноября Посол США Бриджит Бринк и Специальный уполномоченный по санкционной политике США Джеймс О’Брайен посетили порты «Одесса» и «Южный».
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