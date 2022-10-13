13 октября из портов Большой Одессы вышли 6 судов «зерновым коридором»

6 судов экспортировали 154 тыс. тонн украинской агропродукции из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы 13 октября.

Об этом сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

«Из Одесского порта вышел балкер DIGNITY. Из порта «Черноморск» вышли – WEI HE, YAF S. Из порта «Южный» вышли суда AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 7,38 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 331 судно с агропродукцией в страны Азии, Европы и Африки.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в порт Момбаса в Кении 12 октября прибыл корабль Super Henry, загруженный 51,4 тыс. т украинской пшеницы.

«Корабль Super Henry вышел из порта «Одесса» 7 сентября, на его борту было 51,4 тыс. тонн пшеницы. Сегодня судно прибыло в порт Момбаса в Кении, проведя в пути 35 дней», — говорится в сообщении.

Ранее Украина поставляла в Кению до 300 тыс. тонн пшеницы в год, а в сезоне 2021/2022 до начала войны отгрузила рекордные 355 тыс. тонн. Годовая потребность страны в импорте пшеницы составляет от 2-2,2 млн тонн в год.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш подписали на 120 дней Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и его команда работают над продлением ещё на год «зерновой инициативы», срок действия которой истекает в конце ноября.

Фото: Мининфраструктуры

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