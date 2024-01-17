Одесса ночью была атакована вражескими дронами, есть пострадавшие

Ночью 17 января Одесса была атакована вражескими бесптлотниками, вследствие чего в городе зафиксированы возгорания, есть повреждения жилой инфраструктуры, пострадало трое одесситов.

Об этом глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер сообщил в Теlegram.

«Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждение гражданской жилищной инфраструктуры», – написал он.

Позже Олег Кипер проинформировал, что ранения получили три человека, из повреждённого дома эвакуировали 130 жителей.

«62-летний мужчина получил осколочное ранение. Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил глава ООГА, добавив, что ранения получили также женщина 1955 г.р. и девушка 1995 г.р.

Силы обороны юга Украины сообщили, что «враг атаковал южные регионы ударными дронами типа «Shahed-131/136». В течение почти 3 часов работали подразделения противовоздушной обороны. По одному дрону уничтожено в Николаевской и Кировоградской областях. Основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлёте к побережью, подавляющее большинство упали в море. Но обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома и магазины в Приморском районе Одессы. В нескольких местах произошли возгорания — горели квартиры и автомобили мирных жителей. «Пожарные оперативно ликвидировали пожары», — добавили военные.

Одесса News информировала о ремонте дома по ул. Средней в Одессе, пострадавший от ракетных обстрелов под Новый год.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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