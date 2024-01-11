Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное совещание в доме на ул. Средней

В канун Нового года под ракетные обстрелы попал дом на улице Средней, опорные конструкции которого, к счастью, выдержали.

По информации на Telegram-канале «Одесса. Официально», на данный момент этот объект – один из наиболее проблемных. Эксперты считают, что противоаварийные работы нужно провести как можно скорее, чтобы избежать обрушение дома.

Поэтому мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное совещание с участием профильных муниципальных служб и строителей.

Отмечается, что сумма, необходимая на восстановление дома, исчисляется в десятках миллионов гривен и является неподъёмной для объединения совладельцев многоквартирного дома.

«Я буду инициировать проведение внеочередной сессии и выделение средств из бюджета города. Определяемся с нужной суммой. Параллельно будем искать другие источники софинансирования. Сделаем всё возможное, чтобы помочь жильцам квартир и сохранить дом», – отметил мэр Одессы.

Одесса News информировала, что в рамках программы «еВідновлення» жители Одесской области получили более 30 млн грн компенсации за повреждённое из-за вражеских атак имущество. В общей сложности, в Реестр повреждённого и уничтоженного имущества внесено почти 2,5 тыс. жилых объектов региона.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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