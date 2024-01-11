Зеленский с официальным визитом прибыл в Эстонию

11 января Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Эстонию и провел встречу с Президентом Эстонской Республики Аларом Карисом.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства поблагодарил эстонское общество за неизменное внимание к Украине, поддержку украинского народа и Сил обороны.

«Эстония предоставила нашему государству, нашим воинам уже 17 пакетов оборонной поддержки. Вы проявили своё лидерство, предложив всей Европе взаимодействие в обеспечении нашей артиллерии – коалицию снарядов. Мы ценим и то, что вы избрали очень основательный, долговременный подход к финансовой поддержке Украины и определили четырёхлетний объём помощи для нашего государства», – сказал Президент Украины.

В ходе переговоров в узком и расширенном форматах лидеры Украины и Эстонии обсудили взаимодействие на уровне европейских институций, возможности двух стран в Европе. Речь также шла о привлечении России к ответственности за войну и все проявления террора.

Президенты также подробно обсудили ситуацию на поле боя и военные перспективы Украинского государства.

Президент Эстонии подчеркнул, что результат развязанной Россией войны зависит от способности партнёров быть солидарными и гарантировать долгосрочную поддержку Украины.

«Долгосрочный вклад Эстонии с начала этой полномасштабной войны и до 2027 года составит 1,2 миллиарда евро. Украина нуждается в большем и лучшем вооружении. Мы должны увеличить военное производство в рамках ЕС, чтобы Украина получила всё, что нужно. В период 2024-2027 годов мы будем ежегодно направлять 0,25% своего ВВП для обороны Украины, и мы поощряем всех других также предоставлять Украине столько помощи, сколько они могут», – сказал Алар Карис.

В рамках визита Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Эстонии Каей Каллас, обсудив другие важные инициативы Эстонии по оборонной поддержке Украины, в частности, создание артиллерийской коалиции, ИТ-коалиции, запуск Таллиннского механизма для усиления киберподдержки Украины. Президент отметил практическую роль Эстонии в экономическом восстановлении Украины, не дожидаясь завершения войны, патронат над Житомирской областью и реализацию конкретных проектов — по медицинской реабилитации и протезированию наших защитников, за передачу Украине четвертого военного мобильного госпиталя.

Президент Украины выступил на специальном пленарном заседании Рийгикога Эстонии.

Одесса News информировала, что 10 января Владимир Зеленский осуществил официальный визит в Литовскую Республику.

Фото и видео: ОПУ

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