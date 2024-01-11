В Одессе открывается фотовыставка о «самой сложной зиме» в истории Украины

13 января в Одесском национальном художественном музее, который возобновил работу после попадания российской ракеты, открывается фотовыставка «Смелые нести свет».

На ней будут представлены работы украинских фотографов Сергея Коровайного, Александра Маслова, Евгения Малолетки, Мстислава Чернова, Михаила Палинчака, Сергея Моргунова, Павла Петрова и других.

На представленных снимках запечатлено, как украинцы жили, налаживали быт, продолжали работать, помогая друг другу во время массовых отключений света.

«Документация массовых отключений света даёт новое измерение, новую глубину в понимании того, как украинцы переживают самые тяжёлые времена своей жизни и одновременно формируются как нация – мы адаптируемся к любому дискомфорту, но не соглашаемся на малейшие компромиссы с совестью», – говорится в пресс-релизе к выставке.

Представленные на выставке фотографии о самой сложной зиме в истории Украины также собраны в одноименную книгу, которая станет ещё одним документом войны. Презентация книги состоится во время открытия выставки.

Работа выставки продлится до 4 февраля.

Организаторами проекта «Смелые нести свет» являются ДТЭК и Port of Culture, при поддержке партнёров Ist Publishing, Ukrainian Association of Professional Photographers.

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