Одесский оперный театр приобщает к музыкальному наследию

Наследие.UA — именно так называется концерт оперных и симфонических произведений Украины, который 26 декабря пройдёт в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Приходите к 18:30 с билетами, которые можно приобрести здесь.

В течение часа Вы услышите исполнение артистов Анастасии Голубь, Марины Наймитенко, Алины Ткачук, Таисии Шафранской, заслуженного артиста Украины Виктора Шевченко, Олега Злакомана, Богдана Панченко, Александра Стрюка, заслуженного артиста Украины Сергея Доценко, Анастасии Корно.

Дирижёр Виталий Ковальчук.