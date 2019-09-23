С 20 по 22 сентября в Одессе в 19-й раз состоялся Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest.

Как сообщает официальный сайт города, в фестивале приняли участие зарубежные артисты из 12-ти стран и украинские джазовые музыканты.

В Летнем театре Горсада состоялся концерт и награждение победителей IV музыкальной премии имени Юрия Кузнецова.

«Лауреатами областного музыкального конкурса стали Данила Черкашин, Диана Рачковская, Алина Кучук и ансамбль ShekBand. Победители продемонстрировали своё искусство на сцене фестиваля», — говорится в сообщении.

В концерте также приняли участие сет польско-литовского проекта Wojtek Pilichowski and Klaipeda. Анатолийский джаз с исполнением мелодий на безладовой гитаре показал Jazz Band, Erkan Oğur Anatolian Blues (Турция). Выступили Rockoko (Украина, Львов), Алексей Петухов & Анна Ткач (Украина, Одесса), Александр Раков (Австралия), Анастасия Павлишина и группа AeroplaN (Украина, Одесса), Anastasia Bukina Group (Украина, Одесса).

В Летнем театре в программе Odessa JazzFest также состоялся концерт «Дети играют джаз», участниками которого стали юные джазмены со всей Украины.

Отмечается, что в филармонии яркие выступления представили джазмены Франции, Польши, Австралии и других стран.

Фото: «Одесса»