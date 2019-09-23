Порошенко сказал, что не боится сесть в тюрьму

Пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не боится быть осуждённым по многочисленным уголовным делам, которые ведёт Государственное бюро расследований, так как у него есть достаточно механизмов защиты.

Об этом Порошенко сообщил во время программы «Рандеву» на 5-м телеканале.



Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если суды примут решение не в его пользу, Порошенко заявил, что не боится давления со стороны отдельных представителей власти.

«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. И ничего у них не получится. Я много лет был в оппозиции. И эти мальчики не первые, кто хотели засадить Порошенко… И в 2003, и в 2004 году, и когда на канал («5 канал» — ред.) были «наезды», и в 2007-2008, и в 2012-2013 годах… Ничего у них не получится… Господин Янукович, который шёл тем путем, которым сейчас идёт ГБР с «благословения», могу так предположить, руководителя ОП Андрея Богдана, близкого партнёра Андрея Портнова… Ничего у них не получится», — заявил Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что уголовные преследования против него в итоге обернутся против всей страны.

«Это будет ударом, в первую очередь, не по Порошенко. Это будет ударом по украинской власти и государству Украина, относительно возврата к политическим преследованиям… Если это будет их выбор — поборемся… У нас есть достаточно механизмов защиты», — резюмировал Порошенко.

Как сообщала Одесса News, экс-заместитель главы Администрации Президента времён Виктора Януковича Андрей Портнов после возвращения в Украину начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями Петра Порошенко в совершении преступлений. В настоящее время ГБР ведёт не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.