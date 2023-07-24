ГБР задержало беглого бывшего одесского военкома Борисова

Сотрудники Госбюро расследований совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Как сообщает ГБР, в субботу, 22 июля, ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

«Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей, местоположение и т.д. Два дня продолжались активные поиски и, в конечном итоге, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учётом попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщала Одесса News, в ходе досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы о коррупции Борисова. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ.

Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн. В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро.

Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела ещё и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн. Впоследствии правоохранители установили, что и тёща эксвоенкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Бывшего военкома подозревают: в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины); в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершённое в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины); в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путём обмана, совершённое в условиях военного положения (ч.4 ст.409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

В мае работники Государственного бюро расследований также возбудили уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

Фото и видео: ГБР

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy