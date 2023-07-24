516 дней войны: ВСУ за время наступления освободили более 192 кв.км юга страны

Украинские войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 кв. км территории.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

По её словам, только за прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили более 12 кв. км.

Как сообщала Одесса News, украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

На главном фото ОК «Юг» боец 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Фото в тексте: Анна Маляр\Telegram

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