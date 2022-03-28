33-й день войны: враг сосредоточен на сохранении оккупированных границ

Тридцать третий день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению продолжается.

Как информирует Генштаб ВС Украины, российский враг сосредоточен на сохранении оккупированных границ и подготовке к возобновлению наступательных действий.

«Отмечается перегруппировка российских войск с целью увеличения наступательных возможностей для достижения поставленных целей по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом российский враг продолжает наносить ракетные и бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре Украины», — говорится в сводке Генштаба.

Также для ведения боевых действий на территории Украины проходят обучение и перемещение дополнительных подразделений ВС РФ. По имеющейся у Генштаба информации, планируется направить военную технику и 150 военнослужащих 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота (постоянная база Владивостока), сформировано подразделение 14-й спецбригады Восточного военного округа (Хабаровск, пункт постоянной дислокации).

На Волынском направлении до четырёх БТГ от ВС РБ, участвующих в укреплении и защите белорусско-украинской границы. Полностью исключить причастность Вооружённых Сил Республики Беларусь к боевым действиям на территории Украины нельзя.

На Полесском направлении российский враг активных наступательных действий не проводил. Продолжает наносить огнестрельный ущерб подразделениям украинских войск в районах населённых пунктов Личанка, Петрушка, Шпытка и Мощун.

Российский враг перегруппирует войска и выводит часть подразделений на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. В Гомельской области Республики Беларусь зафиксирована транспортировка мобильной баллистической системы «Искандер-М» в направлении Государственной границы с Украиной.

На Сиверском направлении российский враг при помощи некоторых подразделений ЦВО не проводил наступательных операций. Она сосредоточила свои усилия на укреплении и сохранении ранее оккупированных границ. Проводит перегруппировку, концентрирует технику в населённых пунктах и лесах.

Российский враг продолжает блокаду города Чернигов, нанося огневой ущерб гражданской инфраструктуре. Защищает захваченные ранее рубежи и ведёт позиции инженерной техники. По имеющимся данным, российский враг отошёл из села Сновск, разрушив мост через реку Снов. Кроме того, оккупанты разрушили мосты в Конотопе, Старой Рудне, Смяче, Малом Дырчине и Великом Дырчине.

В направлении Броваров оккупанты пытались действовать при помощи отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й ВВС ЦВ. Российский враг был остановлен активными оборонительными действиями ВСУ, но он продолжил обстреливать позиции наших войск возле села Лукьяновка.

На Слобожанском направлении противник действует при помощи отдельных подразделений Западного военного округа.

В районе города Сумы российский враг не вёл активных боевых действий, продолжал перегруппировать войска и выводить их на территорию РФ для восстановления боеспособности после потерь. По имеющейся информации, моральное и психологическое состояние персонала крайне низкое. Так, военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются участвовать в войне.

В направлении г. Харькова российский враг не проводил наступательных действий, продолжает блокировать город, обстреливать гражданскую инфраструктуру и осуществляет меры материально-технического обеспечения войск.

В районе города Изюма российский враг действует при помощи отдельных подразделений 20-й ВВС и 1-й танковой армий и Балтийского флота. Проводит перегруппировку, пополняет боеприпасы для дальнейшего возобновления наступления на Славянск.

На Донецком направлении российские оккупанты концентрируют свои усилия на захвате под контроль населённых пунктов Попасная и Рубежное, выездах в районы Угледар и Солодке, а также захвате города Мариуполя.

Российский враг совершил артиллерийский и миномётный обстрел населённых пунктов Торецк, Светлодарск, Троицк, Писки.

В направлении Терного в результате боевого столкновения с подразделениями ВСУ российский враг понёс потери и отступил в район Макеевки.

В Рубежном при поддержке артиллерии российский противник пытается завоевать опору в северо-западной части города, но без успеха.

В районе поселения Нью-Йорк Донецкой области российский враг дважды пытался провести штурм. Неудачно, отступил, продолжил артиллерийский обстрел позиций украинских защитников.

Российский враг совершил штурмы в районе Мариинки. Это было безуспешно и понесли потери. В Мариуполе российский враг продолжил продвижение к центру города и обстреливать позиции украинских войск.

На Таврийском направлении подразделения росгвардии на временно оккупированных территориях Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия по выявлению украинских военнослужащих, участников антитеррористической операции, общественных активистов, а также с захватом оружия и боеприпасов.

На Южном направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов, продолжает инженерные работы. Он провёл штурмовые операции в направлении населённого пункта Благодатное, но безрезультатно.

Военно-морской состав Черноморского флота Российской федерации выполняет задачи в отдельных районах Черноморской и Азовской оперативных зон. Некоторые корабли вышли на закрытую территорию, вероятно, для нанесения ракетных ударов по целям в Украине, — резюмируется в сводке Генштаба.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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