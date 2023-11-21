В бою за Украину погиб житель Одесской области Леонид Виноградов, светлая память

В борьбе с врагом, защищая свободу и независимость Украины, погиб вилковчанин Леонид Виноградов.

Об этом сообщает Вилковская городская объединённая территориальная громада.

Леонид родился 19 апреля 1976 года, окончил Вилковскую школу-лицей №2 и постоянно проживал в городе Вилково. Добровольно пошёл в ряды Вооружённых сил Украины, был механиком аппаратного взвода роты связи. Участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении.

7 сентября 2023 года, в бою, во время выполнения боевого задания вблизи села Новоданиловка Пологовского района Запорожской области от вражеского артиллерийского обстрела жизнь Леонида оборвалось.

Похоронили бойца на Аллее Славы в Одессе, где проживают его сёстры Надежда и Любовь.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года на войне в бою с российскими оккупантами погиб защитник из Черноморска Одесской области Александр Иванцов.

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Фото: Вилковская ОТГ

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