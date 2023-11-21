636 дней войны: Генштаб ВСУ предоставил новые данные с фронта

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 21 ноября.

Согласно оперативным данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанёс 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

г.Никополь Днепропетровской области

г.Херсон

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету «Искандер-К» и 11 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО уничтожена крылатая ракета «Искандер-К» и 10 ударных БпЛА. Разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты «Котляревская» и другая гражданская инфраструктура.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; О СГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск. По словам Командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, для штурмов украинских позиций на всех направлениях российские оккупанты продолжают использовать подразделения «Шторм Z», «Шторм V», которые сформированы из заключённых и военных штрафников. На Лиманском направлении оккупанты наступления не вели. На Бахмутском направлении наши защитники отбили 20 атак противника в районах Клещеевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск. По словам Командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, для штурмов украинских позиций на всех направлениях российские оккупанты продолжают использовать подразделения «Шторм Z», «Шторм V», которые сформированы из заключённых и военных штрафников. На Лиманском направлении оккупанты наступления не вели. На Бахмутском направлении наши защитники отбили 20 атак противника в районах Клещеевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были их наступательные действия восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак. Также без успеха были вражеские штурмы на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощая врага вдоль всей линии фронта ;

: на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были их наступательные действия восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак. Также без успеха были вражеские штурмы на Марьинском, Шахтёрском, Запорожском направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощая врага вдоль всей линии фронта ; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

Александр Сырский на Купянском направлении

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов врага.

Одесса News информировала, что 18 ноября вблизи населённого пункта Дмитриев Курской области РФ разведчиками была обнаружена радиотехническая позиция врага. Поражение получили две дорогостоящие российские радиолокационные станции — РЛС 55Ж6 «Небо» и «Гамма-С1Э».

На главном фото артиллерист 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy