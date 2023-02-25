Сине-жёлтым цветом подсвечены Эйфелева башня, здания в Одессе, Вене и Венеции

К годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину во многих городах мира были подсвечены здания в знак солидарности с Украиной.

Так, художник из Швейцарии Герри Хофштеттер подсветил здание Одесского вокзала.

В столице Австрии Ворота героев (Гельдентор) подсветили национальными цветами Украины.

В ночь на 24 февраля здание МИД Франции в Париже также было подсвечено сине-жёлтыми цветами в знак поддержки Украины.

Засияла жёлто-синим цветом и парижская Эйфелева башня.

В городе-побратиме Одессы — Венеции (Итальянская Республика) в течение трёх ночей здание Муниципалитета будут подсвечиваться синим и жёлтым цветами.

Как сообщала Одесса News, 24 февраля в Одессе на Воронцовском маяке развёрнуто сине-жёлтое знамя.

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