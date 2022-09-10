Наступление на Херсон: ВСУ за сутки выполнило 330 огневых задач

Артиллерия Вооружённых Сил Украины и ракетные войска выполнили 330 огневых задач на южном направлении за 9 сентября.

Об этом сообщил в сводке Оперативного командования «Юг» его представитель полковник Владислав Назаров.

По его заявлению, противник пытается подтянуть резервы и противостоять продвижению Сил обороны Украины — ракетно-артиллерийским огнём при поддержке тактической и армейской авиации россияне пытаются остановить ВСУ.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач, в частности — по районам сосредоточения вооружений и техники, понтонной переправе и мостам.

Оккупанты потеряли 75 человек, девять танков, две гаубицы «Мста-Б», восемь единиц автомобильной и бронированной техники, в Бериславском районе Херсонской области уничтожен склад боеприпасов, а в районе Львово — паромная переправа.

В целом, обстановка в южнобугской операционной зоне остаётся напряжённой, но контролируемой ВСУ, — подчеркнул полковник Назаров.

Как сообщала Одесса News, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что российский президент Владимир Путин потерпел полный провал в своей военной кампании против Украины.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ, Командование ДШВ ВСУ/Facebook

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