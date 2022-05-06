У острова Змеиный горит ещё одно российское военное судно

В свежей сводке Генерального штаба Вооружённых сил Украины, опубликованной 6 мая, указано, что Россия за последние сутки войны с Украиной потеряла ещё один военный корабль. В сводке не приводятся никакие детали.

Однако, издание «Думская», ссылаясь на свои источники, пишет, что на борту российского фрегата проекта 11356Р типа «Буревестник», который находится вблизи острова Змеиный, произошёл взрыв с последующим возгоранием. Сообщения о взрыве на корабле появились в соцсетях вчера вечером.

Причины взрыва и степень повреждений пока неизвестны. По данным «Думской», к фрегату отправились из оккупированного Крыма спасательные суда, также там сейчас есть авиация РФ. Предварительно сообщается, что фрегат был поражён ракетой «Нептун».

Спутник зафиксировал пожар на корабле вблизи острова Змеиный.

По информации одесского депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, повреждение получил сторожевой фрегат ВМС России «Адмирал Макаров». Нардеп шутит, что это «бог морей мстит» обидчикам Украины.

Корабль, по данным Гончаренко, «ещё не отправился вслед за «Москвой», но лиха беда начало».

Всего, согласно информации Генерального штаба ВСУ, РФ за два с половиной месяца полномасштабной войны с Украиной потеряла 11 кораблей и катеров, в том числе флагман своего флота ракетный крейсер «Москва». Он, как известно, тоже был подбит у острова Змеиный.

Кстати. «Адмирал Макаров» был спущен на воду в сентябре 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356, он был построен на судостроительном заводе в Калининграде.

Спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук сообщал 31 марта, что «Адмирал Макаров» в Севастополе пополнил боекомплект крылатыми ракетами «Калибр».

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