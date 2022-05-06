Силы ПВО сбили над Белгород-Днестровским районом российскую ракету

5 мая в Белгород-Днестровском районе Одесской области силы противовоздушной обороны Украины обезвредили российскую ракету, которой враг планировал нанести удар по инфраструктуре.

Об этом Оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.

«В Белгород-Днестровском районе силами ПВО обезврежена вражеская ракета, которой рашисты пытались нанести очередное поражение инфраструктуре Одесчины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки ракеты рухнули на подсобное здание одного из объектов инфраструктуры. Следственно-оперативная группа Нацполиции изъяла обломки в качестве доказательства преступления врага против Украины. Пострадавших нет.

Как сообщала Одесса News, 3 мая россияне нанесли ракетный удар по городу Арциз в Болградском районе Одесской области.

Фото: ОК «Юг»/Facebook

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