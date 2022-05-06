СБУ и Генпрокуратура поспешили с заявлениями об аресте и экстрадиции Шария

Экстрадиция из Испании блогера Анатолия Шария займёт не менее трёх месяцев при наиболее положительном развитии событий.

Об этом сообщил Укринформу осведомлённый собеседник в Офисе Генпрокурора.

«Экстрадиция Шария займёт не менее 3-х месяцев при наиболее положительном раскладе», — сказал он.

По словам собеседника агентства, после получения запроса от украинской стороны этот вопрос будет решать испанский Минюст и суд.

Как сообщала Одесса News, 16 февраля 2021 года блогеру Анатолию Шарию было сообщено в Украине о подозрении по двум статьям УК — ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По убежению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность во вред национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания считать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

22 февраля Шария вызвали для проведения следственных действий, но он не явился. Впоследствии его объявили в розыск.

5 мая в СБУ сообщили о задержании подозреваемого в госизмене Шария в Испании.

В то же время испанский суд принял решение о временном освобождении Шария из-под стражи. Однако ему приказали сдать паспорт и остаться в стране. Суд заявил, что теперь у официальных лиц в Украине есть 40 дней, чтобы официально подать запрос об экстрадиции Шария.

Офис генерального прокурора Украины подтвердил Министерству юстиции Испании намерение запрашивать выдачу Анатолия Шария. В связи с этим генпрокурор Ирина Венедиктова призвала украинцев воздержаться от эмоциональных заявлений в сторону задержанного.

«Офис генерального прокурора сегодня подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерение запрашивать выдачу Анатолия Шария, который был задержан испанскими правоохранителями 4 мая 2022 года на основании ранее направленного запроса о его временном аресте», — сообщила она.

При этом генпрокурор обратилась к гражданам и представителям власти с просьбой воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного.

По словам Венедиктовой, задержанный в Испании Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощённой процедуры выдачи в Украину, то есть от добровольной экстрадиции. И с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию разнообразных тактик защиты, в том числе попытаться убедить суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности.

В частности, как поясняет Венедиктова, ход рассмотрения запроса на экстрадицию, после задержания на территории другого государства, суд которого будет принимать решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Иными словами, подозреваемый Шарий (как и любой другой подозреваемый) будет находиться в экстрадиционной процедуре до момента рассмотрения по существу. При этом мера пресечения — это компетенция испанского суда, — подчеркнула генпрокурор.

“Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права”, — отметила Венедиктова.

Она также привела пример с олигархом Фирташем, который «находится на территории Австрии уже более 8 лет и всё это время суды разных уровней слушают его дело. До настоящего времени окончательное решение о его экстрадиции не принято».

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