В Испании задержали Анатолия Шария

В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнёрами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — говорится в сообщении.

В СБУ подчёркивают, что это задержание — очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса: ст. 111 (государственная измена); ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

«Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему было сообщено о подозрении», — говорится в сообщении.

Продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом.

Кстати. 16 февраля блогеру Анатолию Шарию было сообщено в Украине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

22 февраля Шария вызвали для проведения следственных действий, но он не явился. Его неявку СБУ трактует как укрывательство от следствия. Поэтому Шария и его адвоката СБУ пригласила на 25 февраля ознакомиться с материалами дела, которые служили для сообщения подозрения Шарию.

Кроме того, 22 февраля кандидат от «Партии Шария» Валентин Рыбин заявил, что Шарий находится на территории ЕС и имеет статус беженца, и его появление в Украине пока невозможно.

25 февраля в СБУ сообщили, что блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в измене, объявлен в государственный розыск.

В марте Шарий был внесён в базу розыска Министерства внутренних дел Украины. Суд разрешил правоохранителям его задержать.

Как сообщала Одесса News, в июне 2018 года известный журналист и видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что создал политическую партию под названием «Партия Шария».

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