Испания передаст Украине танки, бронемашины и полевой госпиталь

Испания предоставит Украине дополнительно 20 гусеничных бронированных машин, 4 танка «Леопард» и военный госпиталь.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

В своём выступлении министр проинформировала о состоянии поставок материально-технических средств, которыми Испания поддерживает Украину, отметив отправку 20 гусеничных бронированных машин, которые прибудут в Польшу 19 июня, в дополнение к 40 уже доставленным, а также четырём танкам Leopard 2А4 , которые находились на ремонте.

«Украина отстаивает справедливое дело и поэтому имеет нашу полную поддержку не только в надежде вооружения, но и в подготовке украинских бойцов», – сказала Роблес, добавив, что «позиция Испании, как и других стран НАТО и Евросоюза, по поддержке — чёткая и решительная».

«Наша приверженность полна и абсолютна», – добавила она.

Министр также объявила о передаче Украине полевого госпиталя Role 2 plus, способного оказывать неотложную хирургическую помощь и лечение. Он может быть развёрнут в 20 контейнерах. Перед этим военные, отвечающие за работу госпиталя, должны пройти в Испании соответствующую тренировку.

Роблес подтвердила, что обязательство Испании поддерживать Украину «в её стремлении к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру будет оставаться непоколебимым, пока это будет необходимо».

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Испании десятки украинских военных завершили четырёхнедельные тренировки по управлению боевым танком Leopard 2A4.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod