Лишь 4 судна за неделю ушли из одесских портов «зерновым коридором»

В течение 43-й недели работы «зернового коридора», с 22 по 28 мая, в морских портах Одесской области было загружено 4 судна (как и за предыдущую неделю), а инспекцию на вход прошли 15 судов.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

Отмечается, что «зерновой коридор» работает, но не полноценно, при этом российская сторона продолжает тормозить его работу.

За прошедшую неделю через морские порты Одесской области было экспортировано 210,5 тыс. т агропромышленной продукции, что на 78% больше, чем неделю назад.

В ассоциации добавляют, что прирост есть, однако это минимальные отгрузки по сравнению с потенциалом этого экспортного канала.

В УКАБ считают, что с такими показателями отгрузки экспортировать находящиеся на территории Украины излишки продукции до начала поступления нового урожая будет чрезвычайно сложно.

Больше всего в течение 43-й недели работы «зернового коридора» было экспортировано кукурузы (доля в общей структуре экспорта — 91%) и ячменя (9%).

Украинская продукция была отправлена в страны Азии (Китай), Европы (Испания) и Африки (Египет).

Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 28 мая 2023 годов Украина экспортировала 30,5 млн т продукции АПК.

Как сообщала Одесса News, Украина, Организация Объединённых Наций и Турция 18 марта 2023 года договорились о продолжении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море». Действие соглашения было продлено на 120 дней, однако в России заявляли, что соглашение будет действовать до 18 мая 2023 года. Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 17 мая сообщил, что соглашение будет действовать до 18 июля 2023 года.

Инфографика: УКАБ

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