Моряки теперь могут получать документы не лично, а через представителя

Моряки теперь могут подать заявление и получить квалификационные документы через представителя. Соответствующие изменения в постановление №1499 были приняты правительством на заседании Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, подчёркивая, что это их совместная инициатива с Администрацией судоходства по усовершенствованию процедуры дипломирования моряков в условиях военного положения.

Отмечается, что в случае, если моряк находится в рейсе, он может подать заявление и получить квалификационные документы дистанционно через доверенное лицо. Сейчас же единственным законным способом подтвердить профессиональную компетентность и получить квалификационные документы является обращение в Администрацию судоходства или ГП «Морречсервис» в установленном Положением порядке.

Для справки. По данным UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию), в 2021 году Украина заняла 6-е место в мире по количеству работающих моряков, что составляет более 4% работников морской отрасли мира. Сами моряки ежегодно обеспечивают значительный приток валюты в национальную экономику и привозят в Украину в среднем около 3-4 миллиардов долларов.

Как сообщала Одесса News, по новой, прозрачной системе более одной тысячи моряков получили почти 2000 квалификационных документов.

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