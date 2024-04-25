Украина и Португалия подписали меморандум о взаимном признании дипломов моряков

Украина и Португалия договорились о взаимном признании дипломов моряков, выданных в соответствии с Международной конвенцией 1978 года о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.

Об этом сообщает в Facebook Администрация судоходства.

Отмечается, что 23 апреля делегация Администрации судоходства посетила в Лиссабоне Генеральный директорат природных ресурсов, безопасности и морских услуг Португальской Республики. В ходе встречи с Генеральным директором Жузе Симао подписали Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины и Генеральным директоратом природных ресурсов, безопасности и морских услуг Португальской Республики о взаимном признании дипломов/свидетельств специалистов моряков.

«Соответствующее межведомственное соглашение создаёт правовой механизм для упрощения процедуры подтверждения квалификации украинских моряков для работы на судах под флагом Португальской Республики», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы защиты прав украинских работников в португальской морской отрасли в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

Одесса News информировала, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины расширило перечень цифровых услуг для моряков.

Фото: Администрация судоходства/Facebook

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