Заседание Ставки: основной акцент на защите инфраструктуры Украины

25 апреля проведено очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram и в своём вечернем 25 апреля видеообращении.

По его словам, основным вопросом заседания была защита.

«Был большой и подробный доклад Премьер-министра Дениса Шмыгаля по прикрытию жизненно необходимых для страны объектов – не только энергетических, но и социальных, безопасности, транспортных, обеспечения связи и тому подобное. По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерными, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации», – написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил всех, «кто уже оперативно работает на своём уровне – и в правительстве, и в областях. Очень важно, чтобы сроки реализации решений были соблюдены. И на Ставке за этим внимательно следим».

Он рассказал, что также получил сводку с фронта – «основные направления, наши действия и вероятные действия врага, обеспечение войск всем необходимым».

В этой связи Верховный Главнокомандующий сказал о заседании министров обороны на базе Рамштайн в Германии, открывающемся 26 апреля. «Будем говорить в частности о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке. Политически мы уже сработали для поддержки. Теперь нужно, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике», — сказал Зеленский.

«Третий вопрос – контракты. Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнёрами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранные средства, – подчеркнул Зеленский. – Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем её развитию».

Президент добавил, что раз в неделю будет получать доклад о новых контрактах.

«Каждый производитель должен получить действительно долгосрочную уверенность в том, что каждый контракт будет обеспечен необходимыми финансами, снабжением и логистикой. Мы работаем и с нашими партнёрами над инвестициями в производство в Украине – уже сейчас по некоторым направлениям можем производить гораздо больше, чем есть собственные средства. Производственные мощности достаточно широки. И, в частности, во время визитов, во время переговоров, в контактах чиновников с партнёрами мы обсуждаем возможность более масштабного привлечения финансов, чтобы страны, обладающие средствами, но не имеющие собственных производственных мощностей, чтобы они строили свой арсенал вместе с нами и нам. сейчас для фронта помогали. Благодарю всех, кто проявил свой интерес и прилагает свои силы к такому взаимодействию», — сказал Зеленский.

Одесса News информировала о предыдущем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, прошедшем 22 апреля 2024 года, основными темами которого были ситуация на фронте, поставки оружия для фронта, защита городов, общин и критической инфраструктуры страны.

Фото и видео: ОПУ

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