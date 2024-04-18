Впервые в истории: Дания закупит оружие у украинских производителей для ВСУ

Дания на $28,5 млн закупит оружие у украинских производителей для ВСУ. Это первое подобное решение в истории, которое, как ожидается, станет прецедентом других стран.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Отмечается, что украинская «оборонка» «столь разогналась», что украинский бюджет не может загрузить производителей заказами на полную, — отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Грубо говоря, у нас работает только треть всех станков, которые есть в стране, потому что денег не хватает, чтобы обеспечить заказами остальные. Оптимальный выход из этой ситуации убедить партнёров, что готовы покупать оружие для Украины, делать это здесь», — сказал Александр Камышин.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года правительство Дании выделило новый пакет военной помощи Украине для защиты от агрессии России на 2,2 млрд крон (около €295 млн).

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy