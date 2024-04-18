В Доме Блещунова открывается выставка живописи Ольги Котовой

19 апреля в Одесском музее личных коллекций им. О.В. Блещунова открывается выставка живописи Ольги Котовой.

Ольга Котова – художница, кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств ХГФ ПНПУ им. К. Д. Ушинского, член Национального союза художников Украины. С 1994 года художница принимает участие в областных, республиканских, международных выставках и пленэрах.

Произведения Ольги Котовой находятся в музейных собраниях Одесского художественного музея, Музея современного искусства Одессы, Историко-краеведческом музея им. Т.Г. Шевченко в Каневе и частных коллекциях Италии, Германии, Нидерландов, Греции, Польши, США, Украины и Франции.

Посетить выставку «Primavera» можно с четверга по воскресенье с 11 до 17 часов по адресу ул. Польская, 19 (со стороны двора).

Выставка продлится до 12 мая.

Вход – free donation.

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