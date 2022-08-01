6 августа в Одесской Музкомедии — Большое симфоническое шоу 

6 августа в Одесском театре музыкальной комедии им. М.Водяного новая программа от оркестра Андрея Чёрного Большое симфоническое шоу «Golden Music Collection».

Большое симфоническое Шоу «Золотая Музыкальная Коллекция» — это лучшие саундтреки, мировые хиты и композиции за 5 лет!

С новой и самой интересной программой в исполнении оркестра, в сопровождении большого хора, при участии крутых вокалистов от самого харизматичного дирижёра современности Андрея Чёрного.

Вы услышите лучшие мировые хиты, легендарные саундтреки к фильмам «Игра престолов», «Ход Королевы», «Не время умирать», «Матрица».

В 16-00 Вас ждёт море драйва, энергии, удовольствия и позитива! Спустя 2 часа, Вы будете требовать – ЕЩЁ!

«Золотая Музыкальная Коллекция» — шоу при участи 100 музыкантов и исполнителей под руководством Андрея Чёрного!

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

Цена билетов от 360 гривен. Их можно купить здесь.

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