Жадность фраера сгубила: в Одесчине вор трижды возвращался на место кражи

Одесская полиция установила преступника, который трижды возвращался для ограбления одного и того же предпринимателя.

По информации Главного управления Национальной полиции Одесской области, житель Доброславской территориальной громады стал случайным свидетелем, как односельчанина забрала скорая из кафе, которым тот владеет. Смекнув, что заведение осталось без присмотра (супруга предпринимателя была в отъезде), злоумышленник пробрался внутрь и похитил ноутбук, микроволновку, газонокосилку и соковыжималку.

На следующий день, узнав, что потерпевшего прооперировали и он не скоро вернётся из больницы, пробрался в дом супружеской пары, повредив окно, и похитил ювелирные изделия, бытовую технику, не побрезговав одеждой и обувью.

Однако, на этом мужчина не унял свои аппетиты и вернулся через несколько часов за автомобилем.

Покатавшись, транспортное средство злоумышленник покинул у дома владельца.

Общая сумма ущерба, нанесённого потерпевшему, составила 12 тысяч гривен. Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника и задержали. Им оказался трижды судимый за имущественные преступления 30-летний мужчина.

Раскрытием преступления занимались стражи порядка Доброславской ОТГ, на территории обслуживания которых всё и произошло. Часть похищенного имущества полицейские изъяли из дома злоумышленника, местонахождение ещё части – устанавливают.

По результатам досудебного расследования полицейские объявили фигуранту подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: в краже и незаконном завладении транспортным средством.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

«За совершённое правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой», — отметил начальник отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №2 Сергей Шипицын.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года в Одессе двух правонарушителей в возрасте 28 и 48 лет поместили в изолятор временного содержания за кражу и драку с полицейским.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Фото: Одесское районное управление полиции №2