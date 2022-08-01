Кулеба назвал выход из порта Одессы первого судна с зерном днём облегчения для мира

Украина всегда была надёжным партнёром в обеспечении продовольствием для стран Ближнего Востока, Азии и Африки и останется им, если Россия будет уважать свою часть «зернового» соглашения.

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя отправку из Одессы первого судна с украинским зерном.

«День облегчения для мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, когда первое украинское зерно покидает Одессу после месяцев российской блокады. Украина всегда была надёжным партнёром и останется им, если Россия будет уважать свою часть соглашения», — написал глава украинской дипломатии.

В то же время в ВМС ВСУ выход судна из Одесского порта с продовольствием считают первым тестом для проверки зернового коридора.

«Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься соответствующие решения», – говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.

В ВМС ВС Украины добавили, что они вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

Посольство США в Украине приветствовало отправку из Одессы первого судна с разблокированным украинским зерном, о чём сообщило в Тwitter.

«Мы приветствуем отправку первого судна из черноморских портов Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Мир будет наблюдать за продолжением выполнения этого соглашения, которое должно накормить людей по всему миру миллионами тонн заблокированного украинского зерна», — отметили в посольстве.

Как сообщала Одесса News, первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном отправилось 1 августа из Одесского порта в ливанский порт Триполи. На борту сухогруза, который проследует по коридору безопасности, 26 тысяч тонн украинской кукурузы.

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