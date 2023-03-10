«Зерновым коридором» в Чёрном море уже прошли 790 судов

На сегодняшний день «зерновым коридором» в Чёрном море прошло 790 судов.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар турецкому изданию Hürriyet, пишет Укринформ.

По словам Акара, объём отгрузки зерновых, таких как пшеница, кукуруза и ячмень, превысил 23 млн. 400 тыс. тонн. При этом 40% зерна транспортировано в Европу, 30% в Азию, 13% в Турцию, 12% в Африку и 5% в страны Ближнего Востока.

Министр также подчеркнул, что Турция поддерживает контакт со сторонами «зернового соглашения» с целью его продления.

«Мы продолжаем наши переговоры с ООН, Украиной и Россией, которые являются сторонами зерновой инициативы. Украина во второй раз высказала своё положительное мнение по поводу продолжения инициативы. Россия также положительно относится к этому вопросу. Мы также надеемся и ожидаем, что зерновая инициатива продолжится», – сказал Акар.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года Президент Владимир Зеленский заявил, что совместно с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем поддержали необходимость продления действия Черноморской зерновой инициативы.

В Стамбуле 17 ноября 2022 года Украина, ООН и Турция договорились о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море» ещё на 120 дней. Она начала работу 22 июля 2022 года, а первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа. Соглашение действует до 20 марта 2023 года.

19 августа 2022 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш посетил Одессу.

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