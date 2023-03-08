Генсек ООН в Киеве поддержал необходимость продлить зерновой коридор

Президент Владимир Зеленский заявил, что совместно с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем поддержали необходимость продления действия Черноморской зерновой инициативы.

Об этом глава государства отметил во время совместной с генсеком ООН пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

«Мы согласовали сегодня, что продолжение Черноморской зерновой инициативы после 18 марта критически необходимо всему миру», — сказал Зеленский.

Президент также выразил признательность Гутеррешу за «постоянную помощь нашим усилиям ради стабильности продовольственных рынков и продовольственного экспорта».

В то же время Глава государства отметил важность продолжения работы ради гуманитарной инициативы «Зерно из Украины», напомнив, что в её пределах уже привлечено почти 200 млн долларов США и отправлено более 140 тыс. тонн украинского зерна в Европу, Кению, Эфиопию, Сомали, страны, страдающие от голода.

«Уверен, что вместе с ООН можем значительно усилить эту нашу инициативу так же, как и Черноморскую зерновую инициативу. Это даст ещё больше гарантий мировой продовольственной безопасности”, – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что Черноморская зерновая инициатива обеспечила экспорт 23 млн тонн зерна из украинских портов. Благодаря этому удалось снизить продовольственные цены в мире и обеспечить поддержку, в том числе в развивающихся странах. Кроме того, индекс продовольственных цен снизился почти на 20 процентов.

«Экспорт украинского и российского продовольствия и удобрений необходим для глобальной продовольственной безопасности. Я хотел бы также подчеркнуть чрезвычайную важность продления Черноморской зерновой инициативы после 18 марта, чтобы максимально эффективно использовать черноморскую инфраструктуру согласно целям этой инициативы», — сказал он.

Как сообщала Одесса News, Антониу Гутерреш прибыл в среду с официальным визитом в Киев.

В Стамбуле 17 ноября 2022 года Украина, ООН и Турция договорились о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море» ещё на 120 дней. Она начала работу 22 июля 2022 года, а первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа. Соглашение действует до 20 марта 2023 года.

19 августа 2022 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш посетил Одессу.

Фото и видео: Укринформ

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