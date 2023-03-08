С 10 марта в Одессе открывается движение транспорта по Пироговской и Мариинской

С 10 марта открывается транзитное движение автотранспорта по улицам Пироговской и Мариинской.

Об этом сообщает директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артёма Сидоренко.

Он предупреждает также, что остановка, стоянка или парковка на участках от проспекта Шевченко до Канатной и от Пироговской до Итальянского бульвара – запрещены.

«За соблюдением правил будут следить патрули военной службы правопорядка», — сказал чиновник.

Как сообщала Одесса News, со 2 марта открылось транзитное движение автотранспорта по улице Приморской в Одессе.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod