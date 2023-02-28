2 марта открывается движение по улице Приморской в Одессе

2 марта открывается транзитное движение автотранспорта по улице Приморской в Одессе.

Об этом сообщил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Артём Сидоренко.

Отмечается, что остановка, стоянка или парковка на участке от Военного спуска до Таможенной площади запрещены. Улица Приморская открывается исключительно для транспорта – пешеходное движение будет запрещено.

За соблюдением правил будут следить патрули военной службы правопорядка.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на участке ул. Канатной в Одессе введено двустороннее движение.

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