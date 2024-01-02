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Синхронизировать электронную очередь на границе договорились Украина и Молдова

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Украина и Молдова достигли договорённости по синхронизации электронной очереди на границе.

Об этом сообщает Минагрополитики.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провёл очередную онлайн встречу с коллегой из Молдовы и договорились о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса такой синхронизации.

Синхронизация позволит избежать скопления грузовиков на территории Молдовы и будет способствовать более быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Украина договорилась с Польшей о частичном разблокировании польской границы.

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