Украина договорилась с Польшей о разблокировании польской границы

Блокада пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск» на границе Украины и Польши завершена, в 14.00 там восстановлено стабильное движение грузовиков.

Об этом вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков 11 декабря сообщил в Facebook.

По его словам, в направлении Украины уже проехали 15 транспортных средств. Ещё 25 грузовиков оформляются и будут ехать в сторону Польши.

«Более месяца продолжалось блокирование крупнейшего грузового пункта пропуска. За это время команда министерства и посольства буквально ежедневно занималась вопросом разблокирования. Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она ещё не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены», – написал Кубраков.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила снятие блокады на КПП «Ягодин – Дорогуск».

«Сегодня в 14 часов завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска «Дорогуск – Ягодин». Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме», – проинформировали пограничники.

Одесса News информировала, что с начала ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков в трёх пунктах пропуска на украинско-польской границе («Ягодин – Дорогуск», «Краковец – Корчова», «Рава-Русская – Гребенне»). Утром 23 ноября польские перевозчики начали блокаду четвёртого пункта пропуска – «Шегини – Медыка», требуя возобновления системы разрешений или квот для украинского транспорта. Представители Еврокомиссии заявили, что возвращение к старой системе, отменённое «транспортным безвизом» из ЕС, не является возможным юридически.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy