В Суэцком канале село на мель грузовое судно с украинской кукурузой

Грузовое судно MV Glory, которое везёт кукурузу из Украины в Китай, село на мель в северной части Суэцкого канала вблизи египетского города Эль-Кантара.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на компанию Leth Agencies, обслуживающую канал, и издание АР.

Отмечается, что официальные лица не сообщили о причинах инцидента. Однако в воскресенье часть Египта, включая его северные провинции, охватила непогода.

Компания сообщила, что три канальных буксира пытались снять судно с мели.

Спутниковые данные показали, что сейчас судно находится на однополосном участке Суэцкого канала к югу от Порт-Саида. Позже Leth Agencies опубликовала графику, свидетельствующую, что Glory стоит напротив западного берега канала в направлении на юг, а не поперёк канала.

Для справки. Открытый в 1869 г. Суэцкий канал имеет важное значение для перевозки нефти, природного газа и грузов. В 2015 году правительство президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси завершило масштабное расширение канала, что позволило ему принимать крупнейшие в мире суда.

Судно Glory вышло 7 августа из порта Одесса в Китай с 66 тыс. тонн кукурузы.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года крупный контейнеровоз Ever Given под панамским флагом врезался в берег на однополосном участке канала и перекрыл водный путь на шесть дней. Это привело к образованию огромнейшего затора, приведшего к потерям для глобальной торговли на сумму 9 миллиардов долларов в день.

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