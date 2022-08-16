Караван из пяти балкеров по зерновому коридору вышел сегодня из одесских портов

Караван из пяти балкеров с украинской кукурузой и пшеницей вышел 16 августа из двух портов Одесской области.

Об этом сообщает Минобороны Турции в Тwitter, пишет Укринформ.

«Из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышло 5 судов, из них два – из порта «Южный» и три – из порта «Черноморск», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сегодня Совместный координационный центр проинспектирует четыре судна, которые отправятся в направлении украинских портов.

Как сообщала Одесса News, утром 16 августа из порта «Южный» вышел, в частности, балкер Brave Commander с 23 тыс. тонн пшеницы для Эфиопии, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН.

По состоянию на 15 августа в рамках реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 16 судов отправились из украинских портов, экспортировав более 475 тыс. тонн украинской агропродукции.

В Стамбуле 22 июля Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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