Эрдоган не договорился с Путиным по «зерновому коридору» из одесских портов

Президенты Турции Реджеп Эрдоган и РФ Владимир Путин не договорились о возобновлении «зернового коридора» из украинских морских портов.

Путин заявил, что «зерновая сделка» будет возобновлена только после выполнения требований РФ, сообщает сайт Кремля.

Путин заявил, что западные страны якобы блокировали и продолжают блокировать выполнение «зерновой сделки» в части обеспечения доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки, «то есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок.

«Нас просто вынудили принять это решение – я имею в виду, Россию вынудили», – сказал он.

Также Путин заявил, что Запад якобы обманывал Россию насчёт гуманитарных целей «зернового коридора». По его версии, большая часть зерна была экспортирована в обеспеченные страны, а нуждающимся в помощи государствам досталось 3% этого зерна.

Путин считает, что прекращение реализации сделки якобы не отразилось на глобальных продовольственных рынках. Он заявил, что физического недостатка в продовольствии в мире нет.

По словам главы РФ, страна рассмотрит возможность реанимировать «зерновую сделку» только после того, как будут сняты ограничения на экспорт российской агропродукции, отметив, что сказал об этом Эрдогану во время встречи.

США, несмотря на негативные результаты переговоров, положительно отнеслись к попыткам Турции и её президента Реджепа добиться возобновления «зернового коридора» в Чёрном море для вывоза украинского зерна из одесских морских портов, о чём 4 сентября заявил представитель Госдепартамента США, сообщает CNN.

В частности, США поблагодарили Турцию за «важные дипломатические и оперативные усилия» по достижению нового соглашения и заявили, что сотрудничают в этом вопросе, в том числе с ООН и Турцией.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение РФ выйти из сделки «наносит ущерб мировым сообществам, уязвимым к продовольственной безопасности».

Как сообщала Одесса News, в августе-сентябре из одесских портов вышли 4 судна, заблокированные в них с февраля 2022 года.

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