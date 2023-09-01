Из порта Южный вышли 2 заблокированных из-за войны иностранных судна

Ещё два заблокированных из-за войны судна идут временным коридором из черноморских морских портов Украины.

Об этом сообщает в Facebook Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

Балкеры ANNA-THERESA (флаг Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловые острова) вышли из порта Южный и двигаются по установленному коридору в направлении Босфора.

Отмечается, что на борту — 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата.

«Оба балкера находятся в оперировании сингапурской судоходной компании и находились в порту Южный до полномасштабного вторжения. Балкер ANNA-THERESA находился в порту с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY – с 16 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор, в первую очередь, используется для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.

Как информировала Одесса News. 16 августа первый корабль — контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (флаг Гонконг) — покинул морской порт Одессы по временному коридору для гражданских судов. Второе из заблокированных из-за российско-украинской войны судов — балкер PRIMUS сингапурского оператора под флагом Либерии — успешно прошло временным коридором и достигло территориальных вод Болгарии.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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