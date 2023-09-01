Перед судом предстанет житель Одессы, задержанный с 12 кг психотропов

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по фактам незаконного изготовления и обращения психотропных веществ, а также приобретения, хранения прекурсоров и оборудования для их изготовления.

По сообщению Одесской облпрокуратуры, мужчина наладил деятельность двух нарколабораторий в частных домовладениях на территории сёл Одесской и Николаевской областей, в которых производились психотропные вещества на алкалоидной основе.

Отмечается, что психотропы сбывались оптовыми партиями на одной из Интернет-платформ. За «товар» клиенты рассчитывались криптовалютой.

«В ходе обысков правоохранителями изъято оборудование, 240 литров химического вещества для изготовления психотропов, около 12 кг особо опасных психотропных веществ (PVP и альфа-бромвалерофенон), а также ёмкости с веществом, которое по своим химическим свойствам относится к потенциальному наркотику на алкалоидной основе. Примерная стоимость изъятого по ценам «чёрного» рынка составляет 12 млн гривен», — говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей. В отношении этого мужчины в одном из районных судов Киева рассматривается дело за совершение аналогичных преступлений.

За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года разоблачён начальник одного из секторов и оперуполномоченный одного из районных управлений одесской полиции за «крышевание» наркобизнеса.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy