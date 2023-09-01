Одесский школьник получил серебряную медаль на Всемирной гимназиаде в Бразилии

В городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Всемирная летняя гимназиада по боксу среди юношей и девушек.

В соревнованиях участвовало 387 спортсменов из 40 стран мира, — сообщает официальный сайт города.

«В составе юношеской сборной команды Украины в весовой категории 48 кг выступал воспитанник Комплексной детско-юношеской спортивной школы №8 Иван Карпов, достойно представивший наш город, получив серебряную медаль», — говорится в сообщении.

Подготовили спортсмена тренеры-преподаватели Владимир Осипчук и Игорь Гордиенко.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года в Нью-Йорке во время турнира US Open прошёл благотворительный теннисный вечер, на котором выступили одесская теннисистка Элина Свитолина со своим супругом — французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Фото: «Одесса»

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