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Германия передаст Украине рефрижераторы для хранения тел погибших военных

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Федеральное агентство технической помощи Министерства внутренних дел Германии предоставит Украине 10 рефрижераторов для хранения тел погибших военнослужащих.

Об этом Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, сообщил в Тelegram.

«Сегодня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко провёл онлайн-встречу с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) Министерства внутренних дел Германии и представителями Бюро судебно-медицинской экспертизы Германии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи обсудили возможную помощь международных партнёров структурам, способствующим поиску и идентификации пропавших без вести лиц, в частности, Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине 10 рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев.

Котенко поблагодарил международных доноров, которые продолжают поддерживать гуманитарную миссию.

«Сейчас эта помощь крайне важна для нашего государства. Надеемся на то, что и другие партнёры будут способствовать этому важному делу. Мы очень ценим каждого, кто поддерживает в сложное для нашего государства время», – подчеркнул уполномоченный.

Как сообщала Одесса News, 17 августа 2023 года Министерство обороны Германии сообщило о новом пакете военной помощи для Украины.

Фото: ukr.net

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