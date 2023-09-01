Германия передаст Украине рефрижераторы для хранения тел погибших военных

Федеральное агентство технической помощи Министерства внутренних дел Германии предоставит Украине 10 рефрижераторов для хранения тел погибших военнослужащих.

Об этом Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, сообщил в Тelegram.

«Сегодня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко провёл онлайн-встречу с представителями Федерального агентства технической помощи (THW) Министерства внутренних дел Германии и представителями Бюро судебно-медицинской экспертизы Германии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи обсудили возможную помощь международных партнёров структурам, способствующим поиску и идентификации пропавших без вести лиц, в частности, Федеральное агентство технической помощи предоставит Украине 10 рефрижераторов (контейнеров и грузовиков-холодильников) для хранения тел погибших героев.

Котенко поблагодарил международных доноров, которые продолжают поддерживать гуманитарную миссию.

«Сейчас эта помощь крайне важна для нашего государства. Надеемся на то, что и другие партнёры будут способствовать этому важному делу. Мы очень ценим каждого, кто поддерживает в сложное для нашего государства время», – подчеркнул уполномоченный.

Как сообщала Одесса News, 17 августа 2023 года Министерство обороны Германии сообщило о новом пакете военной помощи для Украины.

Фото: ukr.net

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