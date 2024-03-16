Число жертв вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 21

Количество жертв российского ракетного удара по Одессе возросло до 21.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

«Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов. Искренние соболезнования семье и вечная память Герою без оружия», — написал Олег Кипер.

По сообщению ГУ ГСЧСУ в Одесской области, Виталию Алимову было 39 лет. Он получил тяжёлые травмы во время исполнения служебных обязанностей.

«Медики сделали всё возможное, но спасти нашего коллегу не удалось», — сообщают спасатели.

Одесса News информировала, что очередной коварный обстрел Одессы 15 марта страной-террористом обернулся трагедией для прибывших на место событий после первого ракетного удара — сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водителя-пожарного Дениса Колесникова и фельдшера подстанции № 5 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Сергея Ротару.

Также погиб бывший первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy