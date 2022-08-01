Сегодня, 1 августа, утром в центре Одессы, на Екатериненской, 35 вспыхнул пожар.
По предварительной информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, возгорание произошло в незаконной мансарде 6-этажного здания, являющегося памятником архитектуры — доходном доме Шестопала-Чернигова.
Спасатели эвакуировали из дома 30 человек. Информации о пострадавших нет. Площадь возгорания составила 400 кв. м. Из-за планировки мансарды у спасателей нет доступа ко всем помещениям, что затрудняет ликвидацию пожара.
К работе привлечены 14 единиц техники и 76 человек личного состава спасателей.
Причины пожара устанавливаются.
Как сообщала Одесса News, ночью 28 июля в порту Одессы вспыхнул пожар, загорелись пиломатериалы.
Фото и видео: Думская
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